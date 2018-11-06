Hastane otoparkında başıboş köpek paniği

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi otoparkına gece ve gündüz saatlerinde gelen sayıları ise 5 ile 10 arasında değişen sokak köpeklerinin zaman zaman saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Vatandaşlara büyük korku yaşatan köpeklerin belediye ekipleri tarafından toplanılmasını gerektiğini belirten hasta ve yakınları, köpekler nedeniyle, uzun süre otoparkta park halinde bulunan araçlarına binebilmek için beklediklerini de kaydetti. Köpeklerden sadece hasta ve yakınlarının mağdur olmadığını belirten sağlık çalışanları, hastane doktorlarına kadar otoparka gelen herkes aynı sıkıntıyı yaşadığını anlattı.

Başıboş köpekler nedeniyle hasta ve yakınları hastane görevlilerinden sağlık çalışanları ise belediye yetkililerinden köpeklerin toplanması konusunda yardım beklediklerini ifade etti.