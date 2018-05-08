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08 Mayıs 2018 14:04

Hastanede anlık hekim çalışma durumu uygulaması

HIMSS (6) Dijital Hastane akreditasyonuna sahip olan Kahta Devlet Hastanesi, çağdaş teknolojiyi kullanarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini de kolaylaştırmaya devam ediyor.

Hastanede anlık hekim çalışma durumu uygulaması

08 Mayıs 2018 14:04


Hastanenin Bilgi İşlem Birimi tarafından geliştirilen internet uygulamaları ile bundan böyle vatandaşlar anlık, günlük ve aylık doktor çalışma cetvelinin yanı sıra, günlük mesai dışı çalışma programını da (gece polikliniği) görebilecek.


Uygulamalara ilişkin açıklamada bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, “Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetleri sunumunda verimi artırmak amacıyla doktor çalışma cetveli ve mesai dışı çalışma programını internet sitemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.


Başhekim Dost, “Hastanemizin hizmet kalitesini arttırmak adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Tam donanımlı ve dijital hastane olma yolunda yapmış olduğumuz devrim niteliğindeki çalışmalar ile hastanemizi her geçen gün yukarılara taşıdık. Aziz halkımıza en iyi hizmeti vermek adına internet sitemizde sunmakta olduğumuz birçok uygulamanın yanı sıra, doktor çalışma cetveli ve mesai dışı çalışma programını güncel bir şekilde yayınlamaya başladık. Bundan böyle vatandaşlarımız mobil cihazlardan, tabletlerden, laptop ve bilgisayarlardan doktorlarının anlık, aynı gün ve hangi günler çalışıp çalışmadığını, ameliyatta veya izinde olduğunu görebilecekler. Ayrıca saat 17 ile 20 arasında mesai dışı çalışan hekimlerimizin listesine aynı gün bakabilecekler. Bu sayede hastaneye bizzat müracaat edip bilgi edinmelerine gerek kalmayacak, yorulmayacaklar ve herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklar” şeklinde konuştu.


HIMSS 7 seviye sürecine de değinen Dost, “Çalışma arkadaşlarım ve ekibimle beraber önemli bir adımı başarıyla geçtik. Hasta ve çalışan güvenliğimizi bir üst seviyeye taşıdık. HIMSS 6 akreditasyonuna sahibiz. Hastane yöneticileri ve çalışan ekibin özverili çalışmaları sonucu aldığımız akreditasyonu daha ileriye taşımak ve kağıtsız hastane olmak en önemli hedeflerimiz arasında. HIMSS seviye 7 için çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli bir ortamda erişebileceği yeni uygulamamız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.




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