Hastanede organ bağış standı kuruldu

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesinde Organ Bağış Standı kuruldu.

Gölbaşı Devlet Hastanesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kurulan stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.

Hastanenin Organ Bağış Birimi tarafından hastanenin poliklinik binası giriş katında kurulan stantta hem hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınlar ile hastane çalışanlarına bilgi vermenin dışında aynı zamanda broşürlerde dağıtıldı.

Organ bağışının önemini anlatmak, organ bağışı sayısını arttırmak ve halkın organ bağış bilincini geliştirmek amacıyla hastanede yatmakta olan hastalarda organ bağış birimi ekipleri tarafından ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.