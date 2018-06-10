Hastanenin 5. katından düşen işçi defnedildi

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir özel hastanenin dış cephe temizliğini arkadaşlarıyla beraber yapan Mehmet Ağdağ (27) kendisini taşıyan halatın aniden kopması sonucu 5. kattan aşağıya düştü. Yere düşmesi sonucu ağır yaralanan Ağdağ, hastane önünde bulunan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağdağ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağdağ’ın cenazesi bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Adıyaman Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmut El Ensari Türbesi mezarlığına götürüldü. Ağdağ, burada yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Mehmet Ağdağ’ın 3 yıl önce evlendiği, babası Hacı Mehmet Ağdağ’ı da yaklaşık 15 yıl önce kaybettiği öğrenildi.

Yakınlarından tepki

Yaşanan olaya tepki göstererek yüreklerinin yandığını belirten Mehmet Ağdağ’ın amcası Mehmet Yaşar Ağdağ, "Acımız büyük tabiki Allah kimseye göstermesin. Yirmili yaşlarda kardeşimizi toprağa verdik. Bu kesinlikle bir iş kazasıdır, iş güvenliği yoktur. Bizim yüreğimiz yandı, başka kimsenin de yüreği yanmasın. İş yapanlar can güvenliğini en iyi şekilde sağlama alırlar" dedi.

Amca oğlunu bir ihmal sonucu kaybettiğini vurgulayan Mustafa Ağdağ, "Ölen rahmetli hem amcamın oğluydu hem de bacanağımdı. Kendisi bir ihmal sonucu hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Bizler hukuken haklarımızı arayacağız. Bizim başımıza böyle bir olay geldi, başkalarının da başına gelmesini istemiyoruz. Olay bildiğimiz kadarıyla bunlar dış cephe cam temizlik işi yapıyorlar bir şirket adına. O şirketin de çalışanı olarak görünüyorlar ve sigortalarının da olmadığının kanısındayız. Olay zaten savcılığa intikal etti, süreç halen devam ediyor. Biz yaşadık Allah düşmanımıza bile yaşatmasın" diye konuştu.