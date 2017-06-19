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19 Haziran 2017 13:35

Hastaneye gelen çocuklar hastaneden mutlu ayrılıyor

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisine kurulan oyun parkında çocuklar eğleniyor.

Hastaneye gelen çocuklar hastaneden mutlu ayrılıyor

19 Haziran 2017 13:35


Adıyaman Kamu Hastaneler Kurumuna bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha önceden yapılan fakat sonradan yeniden düzenlenen çocuk oyun alanı hasta ve hasta yakınlarının olumlu tepkisine neden oldu.


Aileleri ile birlikte hastaneye gelmek zorunda kalan çocuklar sıkılmasın diye hastane içerisine çocuk oyun alanı yapıldı. Daha önceden yapılan çocuk oyun alanı yeniden düzenlendi. Daha kullanışlı ve güvenli hale getirilen çocuk oyun alanının yapılmasına çocuklar kadar ailelerde sevindi.


Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Doğan, çocuk oyun alanının yeniden düzenlenen kullanışlı hale getirildiğini belirterek, hastaneye gelen çocukların hastaneden mutlu ayrılmalarının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.




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