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18 Ağustos 2018 10:22

‘Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması

İçişleri Bakanlığının ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ‘Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ sloganı ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıtıldı.

‘Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması

18 Ağustos 2018 10:22


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar sırasında çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıtıldı. Uygulamada kampanya ile ilgili açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, “İçişleri Bakanlığımızın ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ve ‘Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ sloganıyla başlatmış olduğu kampanyanın ilimizde de en üst seviyede fayda sağlaması amacıyla denetimlerimiz gece gündüz devam ediyor. Denetlemelerimiz sırasında çocuklarımıza kırmızı düdük, tişört ve şapka vererek büyüklerinin araç kullanırken hatasını gördüklerinde düdük çalmak suretiyle onları uyarmalarını istiyoruz. Çocuklarımıza güveniyoruz, geleceğimize güveniyoruz. Onların sorumluluk duygularının büyüklerin yapacağı trafik ihlallerini engellemede oldukça etkili olacağını düşünüyoruz. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının en büyük sebeplerinin aşırı hız, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde iken cep telefonu ile konuşma olduğunu unutmadan bayram sebebiyle seyahat edecek tüm vatandaşlarımızın gidecekleri yere hayırlısı ile ulaşmalarını diliyorum. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını şimdiden kutlar, kazasız yolculuklar dileriz” dedi.


Kampanyanın Adıyamanlı vatandaşlar tarafından yoğun ilgiliyle karşılandığı gözlenirken, kırmızı düdük, tişört ve şapka alan çocuklar “Bu bayram ben de trafik polisiyim” diyerek polislere teşekkür etti.




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