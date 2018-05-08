Havalandırma boşluğundan girdikleri evde para dolu kasayı patlattılar

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda 8 katlı bir binanın çatısına çıkan kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, havalandırma boşluğundan merdiven sarkıtarak Süheyla Özbilgin’e ait eve girdi. Evdeki kasayı patlatan şüpheli ya da şüpheliler, 28 bin lira para ve bir miktar ziynet eşyasını alarak kısa sürede kayıplara karıştı. Evde kimse olmadığı sırada yaşanan soygun sonrası eve gelen Özbilgin ve yakınları, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.