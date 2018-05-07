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07 Mayıs 2018 11:33

Havaların ısınmasıyla mesire alanları ilgi görmeye başladı

Adıyaman’da, havaların ısınmasıyla birlikte mesire alanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Havaların ısınmasıyla mesire alanları ilgi görmeye başladı

07 Mayıs 2018 11:33


Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte vatandaşlar Beşpınar mevkisinde bulunan Marina Mesire alanına gelerek burada yakınlarıyla beraber güzel vakit geçiriyor. Mesire alanına gelen vatandaşlar burada hem mangal yapıyor hem de yakınlarıyla birlikte birbirinden farklı oyunlar oynayarak güzel havanın tadını çıkartmaya çalışıyor. Aileleri ile mesire alanına gelen çocuklar ise mesire alanında yer alan oyun alanlarında da oynayarak doyasıya eğleniyor. Mesire alanında deniz bisikleti ve faytonun olması da vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.




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