Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 13:06

Havaya silahla ateş eden şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde gece geç saatlerde havaya ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Havaya silahla ateş eden şahıs yakalandı

29 Ağustos 2018 13:06


Edinilen bilgiye göre, Tut ilçesi Çanakça mevkiinde gece saatlerinde havaya ateş eden şahıs ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek olay yerine gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş eden Atalay A., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında ise 2 adet kuru sıkı tabanca ve 19 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelee el konulurken gözaltına alınan şahıs ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç