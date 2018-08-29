Havaya silahla ateş eden şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tut ilçesi Çanakça mevkiinde gece saatlerinde havaya ateş eden şahıs ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek olay yerine gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş eden Atalay A., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında ise 2 adet kuru sıkı tabanca ve 19 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelee el konulurken gözaltına alınan şahıs ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.