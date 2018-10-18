Havuza düşen köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü yakınlarında yaklaşık 2 metre derinliğinde olan ve içerisinde su bulunmayan sulama havuzuna düşen köpekleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde köpekler kurtarılarak güvenli bir bölgede serbest bırakıldı.