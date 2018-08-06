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06 Ağustos 2018 16:21

Hayatını kaybeden asker toprağa verildi

Ankara Eğitim Doktrin Komutanlığında vatani görevini yaptığı esnada hayatını kaybeden asker memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden asker toprağa verildi

06 Ağustos 2018 16:21


Ankara Eğitim Doktrin Komutanlığında vatani görevini yapan Besni’ye bağlı Eğerli Köyü Nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Piyade Er Vakkas Şahin, iddiaya göre nöbet tuttuğu esnada tüfeğinin bilinmeyen nedenden dolayı ateş alması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Vakkas Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Şahin’in Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi Ankara’dan memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine getirildi. Besni Mustafa Baba Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Vakkas Şahin’in cenazesi Kocapirli Köyü aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı sırasında Şahin’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Cenaze törenine CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Acar, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı.




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