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25 Aralık 2017 14:54

Hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’da, hayatını kaybeden Kore Gazisi Derviş Akgül (88), askeri törenin ardından defin edildi.

Hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

25 Aralık 2017 14:54


Adıyaman’ın Kızilcahöyük köyünde yaşayan Kore Gazisi Derviş Akgül (88), hayatını kaybetti. Kore gazi Derviş Akgül, son yolculuğuna askeri tören ile uğurlandı. Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü’nün kıldırdığı cenaze namazının ardından Kore Gazisi Akgül’ün cenazesi dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.


Törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile ve Sosyal Politikalar Adıyaman İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, köy halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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