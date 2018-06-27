Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 17:06

Hayatını kaybeden pilotun cenazesi memleketine gönderildi

Adıyaman’ın Besni ilçesine sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.

Hayatını kaybeden pilotun cenazesi memleketine gönderildi

27 Haziran 2018 17:06


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı sabah saat 07.50 civarında Adıyaman’ın Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düştü.


Uçak düşmeden önce fırlatma ile uçaktan atlayan pilot Besni ilçesine bağlı Yukarı Söğütlü Köyü yakınlarına düştü. Uçaktan fırlatılan pilotun cansız bedeni uçak enkazının yaklaşık 27 kilometre uzağında parçalanmış halde bulundu. Pilotun cenazesinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Hastane morgunda otopsisi yapılan ve işlemleri tamamlanan cenaze pilotun yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu köyüne götürüldü.


Öte yandan, 40 yaşındaki pilotun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç