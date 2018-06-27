Hayatını kaybeden pilotun cenazesi memleketine gönderildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı sabah saat 07.50 civarında Adıyaman’ın Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düştü.

Uçak düşmeden önce fırlatma ile uçaktan atlayan pilot Besni ilçesine bağlı Yukarı Söğütlü Köyü yakınlarına düştü. Uçaktan fırlatılan pilotun cansız bedeni uçak enkazının yaklaşık 27 kilometre uzağında parçalanmış halde bulundu. Pilotun cenazesinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Hastane morgunda otopsisi yapılan ve işlemleri tamamlanan cenaze pilotun yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu köyüne götürüldü.

Öte yandan, 40 yaşındaki pilotun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.