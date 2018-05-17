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17 Mayıs 2018 14:00

Hayırsever işadamından gıda yardımı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Ramazan ayı öncesi hayırsever bir işadamı tarafından 650 aileye gıda yardımı yapıldı.

Hayırsever işadamından gıda yardımı

17 Mayıs 2018 14:00


İstanbul merkezli ticaret yapan Sincikli işadamı Fatih Altınkılıç, Sincik ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi 650 aileye Sincik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile gıda yardımında bulundu.


İşadamı Fatih Altınkılıç, Ramazan öncesi ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunmalarının tek amacının sosyal sorumluluk bilinciyle vatandaşlara yardım ederek Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu söyledi.


Altınkılıç, "Bizler ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı vesilesiyle gıda yardımında bulunmak istediğimizi yetkililere ilettik. Sağ olsun ilçe Kaymakamımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere getirdiğimiz gıda kolilerini ulaştırdı. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın bizlere dua etmesidir. Elimizden geldiğince hemşerilerimizin yanında olmaya çalışacağız" dedi.


Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, yapılan yardımlardan dolayı İşadamı Fatih Altınkılıç’a teşekkür etti.




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