Hayırsever vatandaştan Suriyeli ve Iraklı vatandaşa yardım

Adıyamanlı hayırsever bir vatandaş tarafından Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaştan kaçarak Adıyaman’a yerleşen 2 aileye odun ve kömür yardımında bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaş İHH Adıyaman Şube Başkanlığı öncülüğünde Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaştan kaçarak Adıyaman’a yerleşen Iraklı Muhsin Ahmet’e ve Suriyeli Abdulkadir El Abud’a odun ve kömür yardımı yaptı. Hayırsever vatandaş tarafından alınan odun ve kömürler İHH Adıyaman Gönüllüsü Nebi Terzioğlu tarafından ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Iraklı 2 aileye teslim edildi.

Kendilerine yapılan yardımlardan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren Iraklı Muhsin Ahmet’e ve Suriyeli Abdulkadir El Abud, “Allah Türkiye’den razı olsun. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Bizler bu kış gününde sobalarımızda kağıt ve naylon yakıyorduk. Bu yardımlarla birlikte sobamız güzel güzel tütecek ve bizlerde sokaklardan naylon ve kağıt toplamayacağız. Bizler yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerden İHH gibi derneklerden ve tüm Türkiye halkına sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler bu yapılan yardımları bu destekleri hiçbir şekilde unutmayacağız” şeklinde konuştu.