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28 Aralık 2016 16:40

Hayme Ana Anaokulunda Yerli Malı Haftası etkinliği

Hayme Ana Anaokulunda Yerli Malı Haftası etkinliği

28 Aralık 2016 16:40

Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman’ın Kahta Hayme Ana Anaokulunda yerli malı etkinliği düzenlendi.
Hayme Ana Anaokulu tarafından düzenlenen Yerli Malı Haftası programına Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Yilanli, Kahta Özel Eğitim Uygulama Merkezi Ebubekir Akbaş, RAM Müdürü Murat Ardıç ve okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.
Hayme Ana Anaokulu tarafından Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda öğrenciler doyasıya eğlendi.
Düzenlenen etkinlikte öğrencilere yerli malı haftasının önemi anlatıldı. Öğrenciler Yerli Malı Haftası ile ilgili şiirler okudu. Öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekler ile ziyafet çekti.
Hayme Ana Anaokulu Müdürü Abuzer Özdemir, yerli malını özendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Düzenli bir şekilde Yerli Malı Haftasını kutluyoruz. Çocuklarımıza yerli malını teşvik ederek onların tutumlu olmaları bilincini aşılamak istiyoruz. Maddi kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kazandırılmasını sağlamak için böyle bir program düzenledik. Öğrencilerimiz, evlerinden getirmiş oldukları yiyecekleri burada paylaştılar. Ortak bir sofrada buluşarak getirilen yiyecekleri beraber yediler” dedi.



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