Hayme Anaokulu öğrencilerinden depremzedelere yardım

Hayme Anaokulu öğrencileri, Samsat depremi sonrası evleri hasar gören ilçeye bağlı Kırmacık köyünü unutmadı. Deprem sonrası mağdur olan arkadaşlarına bir nebzede olsa yardım etmek isteyen öğrenciler, harçlıklarını biriktirdi. Öğrenciler, harçlıklarının yardım için yetmeyeceğini düşünerek okul yönetimi ve velilerinden yardım kampanyalarına destek olmalarını istedi. Minik öğrencilerin öncülük ettiği yardım kampanyasında Hayme Anaokulu tarafında Kırmacık Köyünde yaklaşık 30 aileye gıda yardımında bulundu.

Hayme Anaokulu Müdürü Abuzer Özdemir, “Samsat ilçesinde meydana gelen deprem sonra birçok kardeşimiz mağdur oldu. Öğrencilerimiz, mağdur olan ailelerimize yardım etmek istediklerini söyledi. Okul yönetimi ve okul aile birliği olarak mağdur olan ailelerimize yardım etmek amacıyla bir kampanya başlattık. Bu düzenlendiğimiz yardım kampanyası ile hem mağdur olan ailelerimize bir nebzede olsa yardımda bulunduk. Ayrıca öğrencilerimize kardeşlik, paylaşmak ve yardımlaşma bilincini aşılamak istedik. Öğrencilerimizde bu yardım kampanyasına destek verdi. Öğrencilerimiz, yardım kampanyasına canı gönülden destek vererek bizlere adeta öncülük etti. Öğrencilerimizin gösterdiği bu duyarlılığın herkese örnek olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.