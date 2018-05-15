Hayvan hırsızı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kömür Beldesinde M.A. ve H.G. isimli şahıslara ait 2 adet inek ve 1 adet buzağı çalındı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili olarak yaptığı çalışmada hırsızlık olayının şüphelisi olarak M.K. isimli şahsı yakaladı.

Şahıs ifadesinde hayvanları çaldığını ve Malatya’da sattığını itiraf etti. Jandarma ekipleri Malatya’da yaptıkları çalışma ile hayvanları ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.