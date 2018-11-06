Hazreti Üzeyir (AS) Peygamberin makamında restorasyon sürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesi ile Gerger ilçesi arasında bulunan Hazreti Üzeyir (AS) Peygamberin makamında ki restorasyon sürüyor.

2014 yılı içerisinde başlayan restorasyon Dini, Tarihi ve Kültürel Önem Taşıyan Değerleri Araştırma, Tanıtma ve Yaşatma Vakfı (AHSEN) öncülüğünde Adıyaman Valiliği ve Gerger Kaymakamlığı ile birlikte yürütüyor.

İsmi Kur'an-ı Kerim'in Tevbe Suresi 30. ayetinde geçen, Bakara Suresi'nde ise menkıbesine işaret edilen Hazreti Üzeyir (AS) Peygamberin Adıyaman'ın Gerger ilçesi Siver köyündeki makamıyla ilgili restorasyon projesiyle mevcut cami yıkılarak yerine yenisi yapılıyor. Mevcut cami tamamen yıkılarak yerine cami ve çeşitli müştemilatlar yapılıyor.

Hazreti Üzeyir (AS) Peygamberin Osmanlı döneminde yapılan makamsal türbesini her yıl çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

İki yıl içerisinde bitirilmesi amaçlanan ancak proje uzayan Hazreti Üzeyr (AS) makamındaki çalışmalar sürüyor.