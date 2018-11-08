Helenistik döneme ait gümüş sikkeler ele geçirildi: 1 gözaltı

Adıyaman'da polis ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait ve ön yüzünde Büyük İskender'in portresi bulunan gümüş sikkeler ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda Helenistik döneme ait ön yüzünde Büyük İskender portresinin bulunduğu 91 adet gümüş sikke ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, A.T. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan A.T. Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.