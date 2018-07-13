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13 Temmuz 2018 10:24

Hem uygulama hem çikolata

Adıyaman’da polis tarafından yapılan “Çocuklar Güvende-2” uygulamasında hem kontrol yapıldı hem de çocuklara çikolata dağıtıldı.

Hem uygulama hem çikolata

13 Temmuz 2018 10:24


Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Çocuklar Güvende -2” uygulaması ile Adıyaman genelinde ki park ve umuma açık yerler kontrol edildi.


Besni ilçesinde görevli polis memurları uygulama esnasında parklarda karşılaştıkları çocuklara çikolata ikramında bulundu.


Adıyaman’da 42 ekip halinde 231 personel in katılımı ile yapılan uygulamada 427 araç ile 81 iş yeri kontrol edilirken, 2 bin 440 şahıs sorgulandı. Aranan 9 şahıs tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.




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