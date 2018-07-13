Hem uygulama hem çikolata

Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Çocuklar Güvende -2” uygulaması ile Adıyaman genelinde ki park ve umuma açık yerler kontrol edildi.

Besni ilçesinde görevli polis memurları uygulama esnasında parklarda karşılaştıkları çocuklara çikolata ikramında bulundu.

Adıyaman’da 42 ekip halinde 231 personel in katılımı ile yapılan uygulamada 427 araç ile 81 iş yeri kontrol edilirken, 2 bin 440 şahıs sorgulandı. Aranan 9 şahıs tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.