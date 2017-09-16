Hentbol Süper Lig

Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda Adıyaman Belediye SK ile Maliye Piyango SK karşılaştı. İlk yarıyı 15-5 üstün tamamlayan Adıyaman Belediye SK, maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdürerek maçı 30-17 tamamladı. Maç sonrasında Adıyaman Belediye SK, sporcuları taraftarlar ile birlikte sevinç gösterisinde bulundu.

Adıyaman Belediye Spor Kulübü Antrenörü Okan Halay, “İlk defa Hentbol Süper Ligi’nde oynuyoruz, ilk defa bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ligin ilk maçında ilk galibiyetimizi taraftarımızın da desteğiyle aldık. Bundan sonra inşallah rakiplerimizi elimizden geldiğince, kendi seyirci ve saha avantajımızı kullanarak ligi zorlayacağız. Özellikle otoritelerin ‘bu sene küme düşmeye oynar’ diye sözleri var. Biz bu sene küme düşmeyeceğiz. Küme düşmemek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızla iyi bir şekilde bütünleşip kümede kalacağız. Rakibimiz güçlüydü. Türkiye Kupasında rakibimize 5 sayı ile yenilmiştik. Bugün rakibimiz bize karşı rahat gelmiş olabilir. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak” dedi.