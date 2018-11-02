Hentbol takımına en sağlıklı sponsor

Adıyaman Özel Park Hospital hastanesi Türkiye Hentbol Süper Ligde mücadele eden Adıyaman Belediyespor'un yeni sezonda sağlık hizmetlerine destek verecek.

Hentbol liginde bir kulübün Adıyaman'ı süper Ligde temsil etmesinden gurur duyduklarını belirten Adıyaman Özel Park Hosital hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sadık Eryılmaz, “Geçtiğimiz sezon belediyesporumuza sağlık hizmetleri konusunda hastane olarak destek olduk. Bu yılda belediyespor yönetimi ile hastane yönetimi arasında yapılan anlaşma doğrultusunda hastanemiz bünyesinde belediyespor hentbol takımı oyuncularına sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle takım olarak bugün hastanemize sporcu kardeşlerimizle birlikte nezaket ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesinin yeni sezonda sağlık hizmetleri sunacak olmasından son derece memnun olduklarını belirten Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, “Kulüp olarak sağlık hizmetleri konusunda geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Adıyaman Özel Park Hospital hastanesinden sporcularımız yararlanabilecekler. Tabi profesyonel kulüp olmanın gereği sağlık hizmeti bizler için çok önemli ve geçtiğimiz yıl bazı maçlarda meydana gelen sakatlıklar, farklı şekilde sporcu kardeşlerimizin rahatsızlıkları zamanında hastanemizin çok güzel desteklerini ve hizmetlerini gördük. Hizmete girdiği günden bugüne vermiş olduğu sağlık hizmetleriyle adından söz ettiren Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine başta değerli başhekimi Op. Dr. Sadık Eryılmaz'a ve hastane yönetimine kulübümüz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.