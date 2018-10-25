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Heyelan otomobilleri yuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan otomobilleri yuttu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan otomobilleri yuttu.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde sabahın erken saatlerinde yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında köyün üst kesimlerinde bulunan dağlardan kopan kaya parçaları köy meydanına indi. Yaşanan heyelandan dolayı köyde park halinde bulunan bir çok otomobil toprak ve kayaların arasına gömüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı heyelanda büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.


Otomobillerin, içme suyu hattının, arazilerin ve yolların büyük hasar gördüğü köyde Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu incelemelerde bulundu. Kaymakam Aksoy burada köylülerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.


Yaşanan heyelan sonrası olay yerine gelen İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından çalışmalara başlandı.

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