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11 Ocak 2017 13:09

‘Hıdrellez’ adlı tiyatro büyük beğeni kazandı

‘Hıdrellez’ adlı tiyatro büyük beğeni kazandı

11 Ocak 2017 13:09

Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Hıdrellez’ adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerden tam not aldı.
Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyamanlı tiyatro severler için sahnelenen son oyun olan ‘Hıdrellez’ yoğun ilgi gördü.
Van Devlet Tiyatrosu tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen oyunu Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy ve çok sayıda tiyatro sever izledi.
Firuze Engin’in yazdığı, Şirin Ergüven Hamşioğlu’nun yönettiği, dekorunu Emre Satı, kostüm tasarımını Ceren Karahan ve müziğini Murat Gedikli’nin yaptığı iki perdelik oyunda, Şirin Ergüven Hamşioğlu, Emin Gürsoy, Batuhan Yalçın, Çiğdem Yıldız, Doğukan Özman, Muharrem Dalfidan, Abdulselam Çok, Behice Maurer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu rol aldı.
Oyun, Edirne’nin Kargakapı mahallesinde geçen bir aşk olayını konu ediniyor. Çingeneler için yaşamın yoksulluk ve çaresizlik içerisinde geçtiği mahallede Tinke halanın torunu Seyyal, evlerine saklanmak için gelen Ender ile umutsuz bir aşka yelken açmıştır. Polisten kaçmak için mahalleye sığınan Ender ise bu mahallede İstanbul’dan farklı bir sosyal doku ile karşılaşır. Seyyal, kentin varoşunda özlemleri ve duyguları ile yaşadığı gerçekliğin arasına sıkışmıştır. 1970’li yılların sonlarına doğru bir Hıdrellez sabahı Ender gizlice yurtdışına kaçar. Seyyal ise aşkını yüreğine gömüp bu mahalledeki kaderi ile baş başa kalır.
Program sonunda Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy eşleriyle birlikte oyunculara çiçek takdim etti.



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