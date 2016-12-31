Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 16:41

Hindiler satıcıların elinde kaldı

Hindiler satıcıların elinde kaldı

31 Aralık 2016 16:41

Adıyaman’da hindi satışı yapan satıcılar, bu yıl satış olmadığını ve hindilerin ellerinden kaldığını öne sürdü.
Yılbaşında yoğun olarak tüketilen hindi etlerine vatandaşlar fazla ilgi göstermiyor. Köyde veya çiftliklerde beslenen hindileri satmak için Adıyaman’a getiren satıcılar satışlardan memnun olmadıklarını dile getirdiler.
Hindi satıcısı Mahmut Acar, önceki yıllara göre satışların düştüğünü belirterek, köyden getirdiği 60 hindiden ancak 30’unu satabildiğini söyledi.
Mahmut Acar, yılbaşına özel olarak getirilen hindilerin satılmadığını belirterek, fiyatların 90-100 TL arasında olduğunu ifade etti.
Acar, hindilerin satılmaması halinde köye götüreceğini ve beslemek için yapılan masrafı çıkartamayacaklarını aktardı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç