Hindiler satıcıların elinde kaldı

Adıyaman’da hindi satışı yapan satıcılar, bu yıl satış olmadığını ve hindilerin ellerinden kaldığını öne sürdü.

Yılbaşında yoğun olarak tüketilen hindi etlerine vatandaşlar fazla ilgi göstermiyor. Köyde veya çiftliklerde beslenen hindileri satmak için Adıyaman’a getiren satıcılar satışlardan memnun olmadıklarını dile getirdiler.

Hindi satıcısı Mahmut Acar, önceki yıllara göre satışların düştüğünü belirterek, köyden getirdiği 60 hindiden ancak 30’unu satabildiğini söyledi.

Mahmut Acar, yılbaşına özel olarak getirilen hindilerin satılmadığını belirterek, fiyatların 90-100 TL arasında olduğunu ifade etti.

Acar, hindilerin satılmaması halinde köye götüreceğini ve beslemek için yapılan masrafı çıkartamayacaklarını aktardı.