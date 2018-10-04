'Hırsız içeride' ihbarı polisi balkona tırmandırdı

Adıyaman'da, sahibinin tatilde olduğu evin sabaha karşı ışıklarının yanıp söndüğünü fark eden vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa çıkarken, polis ekipleri ise evin etrafını sarıp pencereden içeriye girdi.

Edinilen bilgilere göre, sahibi tatilde olan Yeni Mahalle Bozer Sitesi A Blok 1.katın ışıklarının sabaha karşı yanıp söndüğünü fark eden bina sakinleri, evde hırsız olduğunu düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi alarak ikamet içerisine girmek istedi. Polis, evin giriş kapısının anahtar deliği içerisinde anahtarın kırıldığını, anahtar deliğine aynı zamanda silikon sıkılarak kapının da zorlandığını fark etti. Vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda evde hırsızların olduğunu düşünen polis ekipleri eve girmek için yoğun çaba sarf etti. Ev sahibi aranarak kapının açılması konusunda gerekli izinlerin alınması sonrası polis ekipleri balkona tırmanarak balkon kapısını açıp içeriye girdi. Evde kimseyi bulamayan polis ekipleri evin zorlanan kapısının anahtarını çilingir yardımı ile değiştirdi. Değiştirilen anahtar polisin tuttuğu tutanak ve tatilde olan ikamet sahibinin talebi üzerine bir komşusuna teslim edildi. Evde kimsenin olmaması bina sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.