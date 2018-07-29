Hırsızlık şüphelisi iki şahsı, güvenlik görevlileri yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait kapalı otoparka giren A.B., A.H’yi fark eden hastane görevlileri durumundan şüphelenerek durumu hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik görevlileri şahısları güvenlik kameralarından incelemeye alarak şahısları da yakalamak istedi. Güvenlik görevlilerini fark ederek kaçan şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan her iki şahıs otoparka hırsızlık amaçlı girmediğini duaların yazılı olduğu kağıtları satmak için girdiklerini belirttiler. Şahıslar daha sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.