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29 Temmuz 2018 12:46

Hırsızlık şüphelisi iki şahsı, güvenlik görevlileri yakaladı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapalı otoparka hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 2 şahıs güvenlik görevlileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi iki şahsı, güvenlik görevlileri yakaladı

29 Temmuz 2018 12:46


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait kapalı otoparka giren A.B., A.H’yi fark eden hastane görevlileri durumundan şüphelenerek durumu hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik görevlileri şahısları güvenlik kameralarından incelemeye alarak şahısları da yakalamak istedi. Güvenlik görevlilerini fark ederek kaçan şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan her iki şahıs otoparka hırsızlık amaçlı girmediğini duaların yazılı olduğu kağıtları satmak için girdiklerini belirttiler. Şahıslar daha sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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