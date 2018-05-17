Ramazan ayı boyunca her akşam 22.00 ile 23.59 saatleri arasında Demokrasi Parkındaki alanda gerçekleşecek olan ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ etkinliklerinin ilk gün programına katılan yüzlerce vatandaş İshak Danış’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle mest oldu.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun ev sahipliğini yaptığı programa Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, sivil tolum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldı.

Kur-an’ı Kerim tilavetinden sonra sahneye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, tüm Adıyamanlıların Ramazan ayını tebrik ederek, tüm inanlardan İslam dünyası, ülkemiz ve ilimiz için dua istedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman’da sokağa çıkıldığında Ramazan ayının manevi havasının açıkça görülebildiğini ve bunun da oldukça hoş bir durum olduğunu dile getirdi.

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına da dikkat çeken Kalkancı, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi yine mazlumun ve halkının yanında olduğunu söyleyerek, tüm Müslümanlardan Filistin halkı için dua istedi.

Konuşmaların ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı ile Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İshak Danış’a, teşekkür belgesi ile plaket takdim etti.