Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

Köylerin daha modern bir görünüme kavuşması için önem arz eden asfalt plent tesisindeki çalışmaları yerinde gören Mehmet Can Erdoğan, ilimize kazandırılan tesisle hizmetin vatandaşın ayağına kadar gittiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, “Bu tesisimizi 5 yıl önce ilimize kazandırdık. Yaklaşık 1 milyon 500 TL’lik bu tesisimizle hizmeti halkımızın ayağına kadar götürmekteyiz. İlerleyen zamanla birlikte tesisimizin alanını daha da genişlettik. Kış mevsimi için 500 bin tonluk depo alanımızı da tesisimizin içerisinde yaptık. Bu tesisimiz Adıyaman ilimizle birlikte 8 ilçemiz ve bütün köylerimizin yol yapım ve onarımı için önemli bir hizmet alanıdır. Ayrıca bu tesisimizle Adıyaman genelinde 3 bin ila 4 bin kilometre arasında asfalt onarım ve bakımı yapılmaktadır.

Bu nedenle bu tesisimiz Adıyaman ili için önemli bir yatırımdır. Artık yollarımızda çukurlar bulunmuyor. Birinci kat asfaltımızla birlikte yollarımızın bakım ve onarını yaparak, yolların daha sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Halkımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için İl Özel İdaresi ekibimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Artık yollarımız otoban yolları standardına gelmiş durumda. Bu tesisimizde görev yapan ekibimiz sadece yolların bakım ve onarımını yapmamakta. Mevcut tesisimizle birlikte sıcak asfalt hizmetini de vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu tesisimizle sıcak asfalt hizmetini de vereceğiz. Adıyaman’a kazandırılan bu tesisimizle birlikte yollarımız daha sağlıklı hale kavuştu. Ekimizle birlikte köylerimizin bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Yollarımızın bakımlarını yılda 2 defa yapmaktayız. Adıyaman genelinde ilkbahar ve sonbahar mevsiminde yol onarım ev bakım çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.