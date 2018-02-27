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27 Şubat 2018 15:29

Hukukçular Derneğinden 28 Şubat Darbe açıklaması

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av.

Hukukçular Derneğinden 28 Şubat Darbe açıklaması

27 Şubat 2018 15:29

Ahmet Işık, 28 Şubat ve diğer darbe ve darbe girişimlerinin hukuksuz olduğunu dile getirdi.


28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen ve ‘28 Şubat Post Modern Darbesi’ olarak adlandırılan darbenin yıl dönümünde açıklamada bulunan Ahmet Işık, 28 Şubat sürecinde Refah-Yol Hükümetinin ülke genelinde yaptığı büyük hizmetler karşısında batılı güçler ve yerli işbirlikçilerinin rahatsız olduğunu dile getirdi.


Ahmet Işık açıklamasında, “Köylünün, esnafın, zanaatkarın, işçinin, emeklinin, memurun kısaca halkımızın madden ve manen önünün açıldığını zenginleşmeye başladığını ve milletimizin geleceğinin parlak göründüğünü fark eden ve bu iyi gidişten rahatsız olan hainler hem Merkezi Hükümeti hem de emin ellerde olan Yerel Yönetimleri fütursuzca hırpaladılar. O gün zinde kuvvetleri elinde bulunduranlar, dünya egemenlerine şirin görünmek için milletin dürüst evlatlarına yapmadıklarını bırakmadılar. Onlar dünyada gücün sadece egemenlerin elinde zannettiler. Allah’ın kuvvet ve kudret sahibi olduğunu, Kahhar isminin bulunduğunu unuttular. Merkezi hükümetin, milletin menfaatine olan bütün hayırlı hizmetlerine çomak soktular, tehditler savurdular, tanklar yürüttüler. O dönemin Başbakanı, büyük devlet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a pervasızca hakarette bulundular. Erbakan, millet ve memleketin selameti için, devlet adamlığı olgunluğu içerisinde her şeye göğüs gerdi. Zorlandı, terledi fakat pes etmedi. Büyük bir kararlılıkla tehlikeleri savmayı başardı. Bu gün geldiğimiz nokta iyi tahlil edildiğinde anlaşılacaktır ki o büyük insan tam yapması gerekeni yapmış” dedi.


Ahmet Işık, açıklamasının devamında Milli Güvenlik Kurulunun Necmettin Erbakan başkanlığındaki 54. hükümetin istifasına yol açan toplantısında alınan 18 maddeyi aktararak, “O günlerde 28 Şubat cuntacılarına çanak tutanların bir kısmı bugün de farklı isim altında 15 Temmuz 2016 Fetö darbe girişiminde bulundular. Ancak bu hainlerin ve iş birlikçilerin planlarını bu aziz millet, canları pahasına, kararlılıkla bozmuştur. Allah bu millete bir daha darbe ve darbe girişimlerini yaşatmasın” ifadelerini kullandı.




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