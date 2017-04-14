Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 15:17

Hukukçular yeni anayasa değişikliğini konuştu

Adıyaman’da Sağduyulu Avukatlar Platformu tarafından “Hukukçular Yeni Anayasa Değişikliğini Konuşuyor” adlı panel verildi.

Hukukçular yeni anayasa değişikliğini konuştu

14 Nisan 2017 15:17


Sağduyulu Avukatlar Platformu tarafından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen “Hukukçular Yeni Anayasa Değişikliğini Konuşuyor” adlı panele Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve avukatlar katıldı.


Adıyaman eski Baro Başkanı Hasan Demir’in moderatörlüğünü yaptığı panele İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük, İstanbul medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anasaya Hukuk Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Tümay konuşmacı olarak katıldı.


Konuşmacılar anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu ile ilgili görüşlerini dile getirirken, davetlilerin yeni anaya ile ilgili sorularını cevapladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:02
  • Güneş :05:45
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:10
  • Yatsı :20:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!