Hukukçular yeni anayasa değişikliğini konuştu

Sağduyulu Avukatlar Platformu tarafından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen “Hukukçular Yeni Anayasa Değişikliğini Konuşuyor” adlı panele Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve avukatlar katıldı.

Adıyaman eski Baro Başkanı Hasan Demir’in moderatörlüğünü yaptığı panele İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük, İstanbul medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anasaya Hukuk Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Tümay konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu ile ilgili görüşlerini dile getirirken, davetlilerin yeni anaya ile ilgili sorularını cevapladı.