Husumetli aileler barıştırıldı

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve ailesiyle husumetli olan akrabaları Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından barıştırıldı.

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya’nın arabuluculuğu ile Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve Büyükbey Köyünden husumetli olduğu akrabalarını barışmak için bir araya geldi.

Kahta Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen barışma organizasyonunda konuşan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, yaptığı konuşmada, göstermiş olduğu hoşgörüden, uzlaşmadan ve anlayıştan dolayı esasında hısım olan, kısa bir süreliğine de olsa baş gösteren husumeti sonlandırıp tekrar akrabalık bağlarını tesis eden iki aileye teşekkür etti.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya Kaya, konuşmasında, “Biz istiyoruz ki ilçemiz bu tür olaylarla anılmasın. Barış ve kardeşliğin her zaman sürmesini istiyoruz. İlçemizde yaşanan üzücü olaylar artık geride kalmıştır. İki ailemizin barışması inşallah diğer husumetli ailelere de örnek olur. Biz tüm gücümüzle ilçemizde yaşanan husumetleri bitirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise konuşmasında, “Aramıza nifak tohumları ekip bundan nemalanmaya çalışanlara fırsat verilmemesi gerekiyor. Barışa ve kardeşliğe burada hep beraber tanıklık ve şahitlik ediyoruz. Bu barışın daim olmasını ilelebet bozulmamasını, ailelerimizin barış için yan yana yaşaması temenni ediyorum. Geldiği ilk günden bu yana çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile Kahta halkının gönlünü kazanan Sayın Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya’ya bu barışa öncülük ettiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından her iki ailenin üyeleri kucaklaşarak barıştı. Barış törenini, Kuranı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından son buldu.