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15 Haziran 2017 18:04

Huzur operasyonlarında 475 kişi yakalandı

15 Temmuz sürecinin ardından Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı huzur operasyonu ve uygulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 475 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Huzur operasyonlarında 475 kişi yakalandı

15 Haziran 2017 18:04


15 Temmuz’da yaşanan FETÖ darbe girişiminin ardından Besni’de yapılan huzur ve güven operasyonları yol uygulama noktalarında çeşitli suçlardan araması olan 475 kişi yakalandı.


Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenikent Betaş mevkiinde ortaklaşa yapılan yol uygulamasında araması olan 130 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı diğer uygulamalarda araması olan 46 kişi yakalanırken, Besni İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarının bulunduğu uygulamalarda ise toplam 299 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.




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