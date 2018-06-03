Hz. Ali Adıyaman’da anıldı

Ali’yi anma programı düzenlendi.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen anma programı büyük ilgi gördü.

Düzenlenen program okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an tilavetinin ardından konuşan Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Alagöz, “Dünyanın hali içler acısı. İnsanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı karalar ve denizler fesatlık doldu. Haksızlıklar var, zulümler var, hırsızlıklar var, varda var yani. Böyle bir dönemde insanlar Hz. Ali gibi şahsiyetleri anmaya daha çok ihtiyaç duyuyor. Hz. Ali adaletin timsali, insani erdemlerin, insani güzelliklerin tümüyle tek şahsiyette şekillendiği bir kişidir. Böyle şahsiyetleri böyle bir dönemde anmaya daha çok ihtiyaç duyuyoruz çünkü adalete ihtiyacımız var. Çünkü karşılıklı anlayışa ihtiyacımız var. İnsafa ihtiyacımız var, merhamete ihtiyacımız var. Önümüze Batının konulduğu olgular bizleri buralara getirdi. Onların nesillerimize empoze ettikleri bizleri öyle bir noktaya getirdi ki, kalkıp Allah için sözde bir birimizin kafasını kestik. Namusunu helal saydık, Batıya gözümüzü dikmişiz onlar gibi olmaya çalışıyoruz, onlara özeniyoruz, Afrika’daki garibanın derisinin kemiğine yapıştıracak kadar aç bırakan da batıdır. Başkalarını sömürerek, başkalarını bir birine düşürerek çeşitli hileler ve hurdalarla kendilerine refah düzeyi yüksek bir hayat kuran bir batı. Dünya evet zulüm ve kötülük dolu ve bunları da biz insanlar yaptık. Biz insanlar istersek düzelte biliriz. Kötülük mü diyor o zaman iyilerde kötülere engel olsun. Bu kötülük evimize kadar girmiş. Evde kadının kocasına, kocanın da karısına güveni kalmamış. Baba ile anne çocuğuna laf geçiremiyor. Bunların düzelmesini istiyorsak biz insanlar düzelteceğiz. Nasıl diye soracaksanız ilahi önderlere sığınarak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılan Doktor Hasan Yusuf Zade tarafından Hz. Ali’nin hayatı anlatıldı.