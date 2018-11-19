‘Hz. Peygamber ve Gençlik' konulu konferans düzenlendi

Peygamber ve Gençlik' konulu program düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Petrolleri Salonunda düzenlenen ‘Hz. Peygamber ve Gençlik' konulu konferans verildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ney taksimi, sinevizyon gösterimi ve Diyanet Gençlik İlahi Grubunun söylediği ilahiler seslendirildi.

Adıyaman Kredili Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı programda Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmak, ‘Hz. Peygamber ve Gençlik' konulu konferansta günümüz gençlerinin rol model olarak Peygamber Efendimiz ve sahabileri örnek alması gerektiğine dikkat çekti.

Gençlere değer verilmesi gerektiği noktasında tespitlere konuşmasında yer veren Mustafa Irmak, gençliğin önemsenmesi gerektiğini dile getirdi.