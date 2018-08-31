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31 Ağustos 2018 15:37

İbadethaneler temizlendi

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen cami, türbe ve taziye evlerinde temizlik çalışması yaptı.

İbadethaneler temizlendi

31 Ağustos 2018 15:37


Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cami, türbe ve taziye evlerinde temizlik çalışması rutin olarak devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret ettiği ibadethanelerde rutin olarak yapılan iç ve dış temizlik çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.


Amaçlarının, hidrostatik yüksek basınçlı yıkama aracı ile dış, detay temizlik çalışmalarıyla da iç temizliğin yapıldığı ibadethanelerin daha güzel ve temiz bir şekilde halkın hizmetine sunmak olduğunu söylediler.




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