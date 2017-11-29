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29 Kasım 2017 12:25

İç hastalıkları uzmanı göreve başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesine İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr.

İç hastalıkları uzmanı göreve başladı

29 Kasım 2017 12:25

Süleyman Arslan görevine başladı.


Dr. Süleyman Arslan, ilk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tamamladı. 2010 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra mecburi hizmetine Muş Devlet Hastanesinde devam etti. 2013 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümünde asistanlık eğitimine başladı. Dr Süleyman Arslan daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesinde göreve başladı.


Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Selim Kuşağlı yaptığı açıklamada, “Hastanemizde eksik olan iç hastalıkları uzmanımızın dün itibari ile göreve başladığını belirtti.


Başhekim Dr. Selim Kuşağlı atanan Dr. Süleyman Arslan’a görevinde başarılarının devamını diledi.




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