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31 Temmuz 2018 13:57

İdare Mahkeme Başkanı Ergüder, Kutlu ile bir araya geldi

Açıklanan son kararname ile Adıyaman İdare Mahkeme Başkanlığından, Balıkesir İdare Mahkeme Başkanlığına atanan Alper Ergüder, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya veda ziyaretinde bulundu.

İdare Mahkeme Başkanı Ergüder, Kutlu ile bir araya geldi

31 Temmuz 2018 13:57


Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Ana Kararnamesiyle görev yeri değişen Adıyaman İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder veda ziyaretlerine devam ediyor.


Adıyaman İdare Mahkeme Başkanlığından Balıkesir İdare Mahkeme Başkanlığına atanan Alper Ergüder, veda ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’dan çok güzel anılar ve güzel dostluklarla ayrılacağını söyleyen Ergüder, Başkan Kutlu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise yaptığı konuşmada, Balıkesir İdare Mahkeme Başkanlığına atanan Alper Ergüder’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki görev yerinde başarılar diledi.




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