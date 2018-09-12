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İdareciler okulunu kendileri boyadı

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ köyü ilk ve ortaokulu müdürü okulunu kendisi boyadı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ köyü ilk ve ortaokulu müdürü okulunu kendisi boyadı.


2018-2019 Eğitim Öğretim yılına hazırlıklar yapılan Samsat ilçesi Yarımbağ İlk ve Ortaokulu idareci ve görevlileri kolları sıvayarak okullarını boyadı.


Okul Müdürü Hanifi Yıldırım konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde meydana gelen depremden dolayı okulun zarar gördüğünü, bunun için küçük onarımları yaparak boyattıklarını söyledi.


Yıldırım, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden boya ve malzeme desteği aldık. Okul idarecileri, öğretmenler ve gönüllü velilerimiz ile birlikte okulumuzu boyadık. Yeni eğitim öğretim yılımıza öğrencilerimiz daha güzel ve ferah bir ortamda eğitimlerine devam edecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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