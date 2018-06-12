İftar yemekleri evlere götürülüyor

Gölbaşı Belediyesi, üç yıl önce ramazanda başlattığı iftar yemeklerini evlere dağıtma uygulamasını bu sene de devam ettiriyor.

İlçedeki 2 bin 650 muhtaç ailenin evini tek tek tespit eden belediye görevlileri, akşam saatlerinde evlerin kapılarını çalarak iftar yemeği ikram ediyor.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde oluşturulan 8 ekipte, 10 belediye personelinin iftara saatler kala mahallelerde tespit edilen ihtiyaçlıların evlerine yemek bıraktığını söyledi. Özdemir, 180 haneye günübirlik hazırlanmış olan 4 çeşit yemeği götürdüklerini belirterek, yıllardan beri yerel yönetimlerin iftar çadırları ve buna benzer uygulamalar ile ihtiyacı karşılamaya çalıştığını vurguladı. Özdemir, "Bizim yaptığımız değerlendirmeler ve öneriler üzerine bunun yerinde ve kişilerin ikamet ettiği evlerde yapılmasının açıkçası daha doğru olacağını ve olması gerekenin bu olacağını düşündüğümüz için uygulamayı başlattık. Üç yıl önce başlatılan uygulamayı bu yıl da devam ettiriyoruz. Yerel yönetimlerin bu yöntem ve usule dönmesinin daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Ayrıca ilçemizde ikamet eden yaklaşık 250 kişilik Suriyeli ailelerin de evlerine muhtarlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda yemek bırakıyoruz” diye konuştu.

Evlerine yemek götürülen vatandaşlar ise belediyenin uygulamasından memnun olduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’e teşekkür etti.