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15 Temmuz 2018 15:26

İHA 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmuyor

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İhlas Haber Ajansı tarafından 15 Temmuz Fotoğraf sergisi açıldı.

İHA 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmuyor

15 Temmuz 2018 15:26


Adıyaman Demokrasi Parkı içerisinde sergilenen fotoğraf sergisinin açılışına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, İHA Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Arslantaş, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Sergiye katılan il protokolü sergiyi gezerek sergilenen bütün fotoğrafları tek tek inceledi.


Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, “ Adıyaman Halk Eğitim Merkezi olarak 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle usta öğreticilerimiz tarafından yapılan resimlerini ve İHA tarafından darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafları burada sergiledik. 15 Temmuz ruhunu daha diri tutmak için milli dirilişi ve hakimiyeti, demokrasimizi yaşatmak adına o gecede yaşanılanların anısına sergimizi düzenlemiş olduk. Karma bir resim oldu çok güzel bir katılım oldu” diye konuştu.




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