Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 13:54

İHA 15 Temmuz’u unutturmuyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında fotoğraf sergisi açtı.

İHA 15 Temmuz’u unutturmuyor

14 Temmuz 2018 13:54


Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İhlas Haber Ajansı tarafından 15 Temmuz Fotoğraf sergisi açıldı. Gençlik Merkezi fuaye alanında sergilenen fotoğraf sergisinin açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, kurum çalışanları, gençler ve aileleri katıldı.


15 Temmuz gecesinde İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıyan 40’ın üzerinde fotoğraf sergilendi. Sergiyi gezen ve daha sonra açıklamada bulunan Emniyet Müdürü Metin Alper, “Milletimizin kararlığı ile verdiği mücadele bu gün bu aydınlık günleri yaşamamızı sağlayan başta şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. İki yıl olmasına rağmen biz hala 15 Temmuz’da ki şehitlerimizin derin acılarını yaşıyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Unutturmamak adına da her platformda çalışmalar yapılıyor. Bu gün burada da İhlas Haber Ajansı ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl müdürlüğünün organizasyonluğunda güzel bir program yapıldı. İHA ve Gençlik Merkezimize, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.


Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu ülkenin en büyük teminatı olan gençlere 15 Temmuz’un ne anlama geldiğini ve gençlere unutturmamak adına etkinlikler düzenlediklerini belirtti.


Fikret Keleş konuşmasında, “Vatanı sevmenin nelere mal olduğunu gençlerimizin sürekli bilmezi lazım. 15 Temmuz’un unutulmaması gerekiyor. Kurumumuz Gençlik Merkezi ile İhlas Haber Ajansı’nın düzenlemiş olduğu fotoğraf sergisini gezdik. Bu önemli sergide bizleri yalnız bırakmayan gençlerimize, fotoğraflarla bize destek veren İhlas Haber Ajansı ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç