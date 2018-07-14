İHA 15 Temmuz’u unutturmuyor

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İhlas Haber Ajansı tarafından 15 Temmuz Fotoğraf sergisi açıldı. Gençlik Merkezi fuaye alanında sergilenen fotoğraf sergisinin açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, kurum çalışanları, gençler ve aileleri katıldı.

15 Temmuz gecesinde İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıyan 40’ın üzerinde fotoğraf sergilendi. Sergiyi gezen ve daha sonra açıklamada bulunan Emniyet Müdürü Metin Alper, “Milletimizin kararlığı ile verdiği mücadele bu gün bu aydınlık günleri yaşamamızı sağlayan başta şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. İki yıl olmasına rağmen biz hala 15 Temmuz’da ki şehitlerimizin derin acılarını yaşıyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Unutturmamak adına da her platformda çalışmalar yapılıyor. Bu gün burada da İhlas Haber Ajansı ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl müdürlüğünün organizasyonluğunda güzel bir program yapıldı. İHA ve Gençlik Merkezimize, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu ülkenin en büyük teminatı olan gençlere 15 Temmuz’un ne anlama geldiğini ve gençlere unutturmamak adına etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Fikret Keleş konuşmasında, “Vatanı sevmenin nelere mal olduğunu gençlerimizin sürekli bilmezi lazım. 15 Temmuz’un unutulmaması gerekiyor. Kurumumuz Gençlik Merkezi ile İhlas Haber Ajansı’nın düzenlemiş olduğu fotoğraf sergisini gezdik. Bu önemli sergide bizleri yalnız bırakmayan gençlerimize, fotoğraflarla bize destek veren İhlas Haber Ajansı ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.