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10 Temmuz 2018 18:33

İHA Muhabirleri durum değerlendirmesi yaptı

İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın başkanlığında Adıyaman’da görev yapan İHA muhabirleri durum değerlendirmesi yaptı.

İHA Muhabirleri durum değerlendirmesi yaptı

10 Temmuz 2018 18:33


Türkiye Petrolleri salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Adıyaman Temsilcisi Ahmet Arslantaş, il ve ilçede görev yapan muhabirler katıldı.


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri sonrasında Adıyaman’da ki muhabirlerle bir araya gelen Ahmet Orhan Akın, seçimde gösterilen başarılı çalışmadan dolayı muhabirlere teşekkür etti.


İhlas Haber Ajansı’nın Adıyaman’da çalışmaları ile ilgili genel durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, haberler akışı, aboneler ve bundan sonra ki çalışmalar ile ilgi bilgi paylaşımında bulunuldu.




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