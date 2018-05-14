İHH Adıyaman’da Ramazan kumanyası dağıtımına başladı

İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, Adıyaman merkezde 2 bin 500 kumanya paketini Ramazan ayı içerisinde dağıtmayı hedeflediklerini belirtti. Mahmut İzci, Ramazan başlamadan şuana kadar gönüllüler tarafından 500 aileye kumanya yardımının yapıldığını söyleyerek, “Şu an hazır olan bin 500 kumanya var. Gönüllülerimizin yardımıyla bin kumanya daha dağıtacağız. Böylelikle gönüllülerimizle beraber Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere toplam 2 bin 500 kumanya dağıtımı hedefliyoruz” diye konuştu.