İHH Dünya Yetimler Günü etkinliği düzenledi

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Dünya Yetimler Günü nedeniyle düzenlenen iftar programında 250 yetim çocuğa ayakkabı dağıtıldı. Programa TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Müftü Mehmet Taşçı, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, AK Parti Milletvekili adayları Muhammed Fatih Toprak, Abdulaziz Aslan, CHP Milletvekili adayı Abdurrahman Tutdere, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

AK Parti Milletvekili aday Muhammed Fatih Toprak, yetimlerin ihtiyacında kullanılmak üzere 5 bin TL bağışta bulundu.

Programda konuşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yetimlerin birer emanet olduğunu belirterek, İHH’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci yaptığı konuşmada, “Ramazan rahmet ve bereket iklimidir. Şeytanların zincire bağlandığı, cennet kapılarının ardına kadar açılıp, cehennem kapılarının kapandığı, yapılan hayır ve hasenata Rabbimizin on misli, yüz misli, yediyüz misli ve kendi fazlından nihayetsiz bir şekilde mükafat verdiği bir kurtuluş mevsimidir. Bu ayda tutulan oruçlar, yoksulu, garibi ve elbette ihtiyaç sahibi muhacirleri ve yetim çocukları daha iyi anlayabilmek için güzel bir ortamdır. Yapılan hayır ve hasenatta da yetim çocuklar için de bir pay ayırabilmek için de güzel bir ortamdır. O nedenle Dünya Yetimler Gününün on bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde olması uygun görüldü. Dünya Yetimler Günü, dünya üzerinde bulunan yetim çocuklar için, yine dünya ölçeğinde korunup kollanmaları ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için farkındalık oluşturmak ve çocuklar için çeşitli sosyal projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlamak için İHH İnsani Yardım Vakfının teklifi ve İslam İşbirliği Teşkilatının kabulüyle ilan edilmiş olan bir gündür” dedi.

İzci, “Yeryüzünün tüm yetim çocuklarını, kimsesizlerini, terk edilmiş yavrularımızı hedefleyerek çıktığımız bu güzel yolculuğumuzda yetim yavrularımızı Efendimizin (SAV) emanetleri olarak görüyoruz. Eğitimden, sağlığa, sosyal destek çalışmalarından acil yardımlara, kültürel aktivitelerden mesleki eğitim ve kalkındırma projelerine kadar onlarca ülkede on binlerce çocuğumuzla buluşabilmeyi, onların saçlarını okşayıp hatırlarını sorabilmeyi amellerin en güzeli olarak görüyoruz. Bizim için büyük bir mutluluk olan yetim yavrularımızla birlikte olabilme bahtiyarlığını, bu kutlu çalışmaya gönül veren, yetimi kendi öz yavrusu olarak bilip gecesini gündüzüne katan kıymetli yetim dostu gönüllülerimizle, hayırsever bağışçılarımızla paylaşıyor, onlara teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.