İHH Gönüllüsü bayanlar yetimlerle bir oldu

İHH Adıyaman Şubesi Hanımlar Komisyonu Ramazan ayında 148 yetim aileden toplamda 600 kişiyle birlikte iftar açtı.

Hanımlar Komisyonu Başkanı Hülya Yetim, gönül sofralarının insanlığa açıldığını, Ramazanın bereketinin yeryüzüne yayıldığını kaydetti.

Hülya Yetim yaptığı açıklamada, “Allah’a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir. Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz. Hadislerinden yola çıkarak bu Ramazan’da evlerimizi, gönüllerimizi yetimlerimize açtık. Bazen çocuklarımızı evlerimize misafir olarak aldık bazen de yemeklerimizi hazırlayarak biz onlara misafir olduk.

Bu Ramazan önceki Ramazanlara göre daha bereketli oldu. Gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizin desteğiyle her gün ailelerimizi ağırlamaya çalıştık ve Ramazan bitene kadar da inşallah ağırlamaya devam edeceğiz. Bu Ramazan’da şuana kadar 148 yetim aile toplamda 600 kişiyle beraber olduk. Yetim ailelerimizin yanında 100’de mülteci ailemizle Suriyeli, Türkmen, Afgan ve Irak Türkmenleri ile beraber olduk. Aynı zaman da gittiğimiz her ailemize Ramazan kumanyaları da götürüldü. Şuana kadar toplamda bin kişiyle iftar açmış olduk ve Ramazan bitene kadar da ailelerimizle beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.