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20 Temmuz 2018 15:20

İHH ile sendikalar protokol imzaladı

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi ile bazı sendikalar arasında 2018 Kurban çalışmalar ile yurtdışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere protokol imzalandı.

İHH ile sendikalar protokol imzaladı

20 Temmuz 2018 15:20


Büro Memur-Sen, Sağlık-Sen, Bayındır Memur-Sen, Ulaştırma Memur-Sen, Diyanet-Sen, Toçbir-Sen, Kültür Memur-Sen ile 2018 kurban çalışmalar ile yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere protokol imzalandı.


İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesinde gerçekleşen imza töreni sonrasında konuşan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, Kurban Bayramında Türkiye ile birlikte 103 ülke ve bölgede çalışma yapılacağını söyledi.


İzci, “Bu yıl kurban bedelimiz 750 TL, bayramlık fiyatımız 120 TL’dir. İHH geçtiğimiz Kurban Bayramında 106 ülke ve bölgede 2 milyon ihtiyaç sahibine 53 bin 500 kurban hissesi ulaştırdı. 12 ülkede 23 bin yetime bayramlık hediye etti. Kurbanlarını vekalet yoluyla vakfımıza gönderen hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale/EFT, kredi kartı, posta çeki ile veya vakıf merkezine/temsilciliklere bizzat gelerek elden, internet üzerinden online bağış, İHH mobil uygulaması veya telefon vasıtasıyla ulaştırabilir.


Kurban hisseleri bağışçıların talebi doğrultusunda, vakfımız tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılıyor. Kurbanlıklar İHH görevlilerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır. Kurban Bayramının birinci gününden itibaren kurbanlıklar İslami usullere göre kesilir. Kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra vakfımız, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunuyoruz” diye konuştu.




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