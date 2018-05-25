İHH’dan yetim çocuklara bayramlık ayakkabı

İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi 250 yetim çocuğa ayakkabı giydirecek. Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen yardım etkinliğinde yetim çocuklar sevindirildi.

İHH Adıyaman Şube Başkanı Mehmet İzci, rahmet ve merhamet ayı Ramazan ayında dernek olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını ifade etti.

Adıyaman’da yetim çocuklara belediyenin katkılarıyla bayramlık ayakkabı dağıttıklarını kaydeden Başkan İzci, “Vakit Ramazan diyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer alıyor. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında da yardımlarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Gerek kumanya gerekse giysi gibi yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyoruz. Adıyaman Belediyesi ile birlikte Adıyaman’da yaşayan, Adıyaman’da ikamet eden yetim çocuklarımıza, bayramlık ayakkabı giyindirme projesini hayata geçirdik. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Fehmi Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ederim. Sponsor oldular, yetim çocuklarımıza sahip çıkma noktasında onlara teşekkür ederim. Gıda ve giyim yardımlarımız devam ediyor” diye konuştu.