İHL öğrencilerinden Sevgi Evine ziyaret

Adıyaman'ın Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Adıyaman Safvan Sevgi Evini ziyaret etti.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Safvan Sevgi Evine ziyaret gerçekleştiren Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yapılan ziyaret kapsamında Sevgi Evi yetkililerince düzenlenen programa katıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan hediyeler burada bulunan çocuklara verildi. Öğrenciler hazırladıkları ev yemeklerini Sevgi Evi çocuklarına ikram etti.

Bir çok sıkıntının birlik olma bilinciyle aşılacağını ifade eden Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş, "Toplum olarak hatırlamamız gereken bir çok duygu var onlardan biri de yardımlaşma ve dayanışma duygusudur. Bu duygu inancımız ve kültürümüzün ayrılmaz parçasıdır. Birlik oldukça beraber oldukça birbirimizi dışlamadıkça her zorluğu her engeli aşabilecek güçteyiz. Bizleri ağırlama nezaketinde bulunan başta Kurum Müdürü Osman İde ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Burada yaşayan kardeşlerimizle bir gün geçiren öğrencilerimiz mutlu etmenin en büyük mutluluk olduğu bilincine vardılar" şeklinde konuştu.